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BBC

الأرصاد تحدد موعد تكوّن شبورة على الطرق الزراعية والسريعة

08:01 ص السبت 25 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:

حددت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين المقبل، حيث يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقعت نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة رياح وارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الأيام من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الشبورة المائية الأرصاد الطقس

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