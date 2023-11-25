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BBC

اضطراب الملاحة البحرية وسقوط أمطار.. ظاهرة تسيطر على طقس الأحد

07:01 ص السبت 25 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غدٍ الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وذكرت أنه قد تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وتوقعت حدوث اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم/ س وارتفاع الموج من 3: 4 مترا.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار الملاحة البحرية

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