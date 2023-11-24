التنسيقية تشارك ضمن وفد يزور مصابي غزة بمستشفى العريش



كتب- نشأت علي:

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة، مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ورافق أكبر قافلة مساعدات مصرية متوجهة إلى قطاع غزة، وذلك ضمن وفد يزور المدينة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطنينين.

وشارك وفد التنسيقية في زيارة مستشفى العريش، حيث تم تفقد عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وتم الاطمئنان على صحتهم وتقديم الدعم لهم.

وزار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس «الحملة»، اليوم الجمعة، عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، متوجهة إلى قطاع غزة.