صور نادرة للشيخ الحصري" في ذكرى وفاته.. وابنته: ادعوله بالرحمة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحل في الـ 24 من نوفمبر كل عام ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، وأول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.

وولد الشيخ القارئ محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية، رئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، في 17 سبتمبر 1917، وتوفى في الـ 24 من نوفمبر عام 1980.

وينشر "مصراوي" على صور نادرة للشيخ محمود خليل الحصري، في ذكرى وفاته التي توافق الـ 24 من نوفمبر كل عام.

وتضمنت الصور لقاءات للقارئ الراحل مع كلا من:

- الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الزعيم الهندي نهرو، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والشيخ محمد الغزالي، والدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وسوكارنو رئيس إندونيسيا الأسبق، والشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر الأسبق، ورئيس الباكستاني الأسبق، أيوب خان، والرئيس الماليزي الأسبق ننكو عبدالرحمن.

ومن جانبها، دعت ياسمين الحصري ابنة القارئ الراحل، جميع محبيه داخل مصر وخارجها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقالت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن أحيت أمس ذكرى وفاة والدها الشيخ محمود خليل الحصري أمام قبره بالبساتين، بصحبة أفراد من الأسرة وبعض محبيه من داخل مصر وخارجها.

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