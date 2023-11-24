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صور نادرة للشيخ الحصري" في ذكرى وفاته.. وابنته: ادعوله بالرحمة

02:42 م الجمعة 24 نوفمبر 2023
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    الحصري مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
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    الحصري مع الرئيس الراحل عبدالناصر، ورئيس الهند الأسبق نهرو
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    الحصري مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات
  • عرض 10 صورة
    الحصري مع الرئيس السادات
  • عرض 10 صورة
    الحصري مع الرئيس الماليزي الأسبق
  • عرض 10 صورة
    الحصري مع الشيخ الفحام شيخ الأزهر الأسبق في زيارة للاتحاد السوفيتي
  • عرض 10 صورة
    الحصري مع الشيخ الفحام شيخ الأزهر الأسبق
  • عرض 10 صورة
    الحصري مع شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود والشيخ محمد الغزالي
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    الحصري مع الرئيس الباكستاني الأسبق أيوب خان
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    الحصري مع الرئيس الإندونيسي الأسبق سوكارنو
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحل في الـ 24 من نوفمبر كل عام ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، وأول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.

وولد الشيخ القارئ محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية، رئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، في 17 سبتمبر 1917، وتوفى في الـ 24 من نوفمبر عام 1980.

وينشر "مصراوي" على صور نادرة للشيخ محمود خليل الحصري، في ذكرى وفاته التي توافق الـ 24 من نوفمبر كل عام.

وتضمنت الصور لقاءات للقارئ الراحل مع كلا من:

- الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الزعيم الهندي نهرو، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والشيخ محمد الغزالي، والدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وسوكارنو رئيس إندونيسيا الأسبق، والشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر الأسبق، ورئيس الباكستاني الأسبق، أيوب خان، والرئيس الماليزي الأسبق ننكو عبدالرحمن.

ومن جانبها، دعت ياسمين الحصري ابنة القارئ الراحل، جميع محبيه داخل مصر وخارجها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقالت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن أحيت أمس ذكرى وفاة والدها الشيخ محمود خليل الحصري أمام قبره بالبساتين، بصحبة أفراد من الأسرة وبعض محبيه من داخل مصر وخارجها.

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الشيخ محمود خليل الحصري الحصري ذكرى وفاته ياسمين الحصري

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