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الصحة تعلن وصول 21 مصابًا من غزة للعلاج في مصر

08:24 م الخميس 02 نوفمبر 2023

الصحة تعلن وصول 21 مصابًا من غزة للعلاج في مصر

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة من خلال معبر رفح، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم جميع أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 21 مصابا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 344 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 72 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وأكد استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

وزارة الصحة الفلسطينيين المصابين الرئيس عبدالفتاح السيسي معبر رفح قطاع غزة طوفان الأقصى

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