البيئة: إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة المخلفات

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة، بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات والذي سيتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الجيزة -القاهرة).

وقالت وزيرة البيئة إنه وفقًا للبروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذي من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات -فرز مخلفات - تدوير مخلفات - تخلص نهائي من المخلفات).

وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم التدريب كمرحلة أولى لما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي على أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقًا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذي يُلزم الشركات بذلك.

وتم بدء البرنامج التدريبي بمحافظتي الدقهلية والقليوبية بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة حيث تضمن التدريب عرضًا تقديميًا عن المنظومة الجديدة للمخلفات وتم تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حدة من خلال الاستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني بجانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وعرض تقديمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

كما تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، وتم بعد الانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه، ويجدد كل 6 أشهر وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.