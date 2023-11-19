أمطار غزيرة على الدقهلية.. والمحافظ يوجه الوحدات المحلية بالتحرك الفوري

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، هطول غزير للأمطار مع الساعات الأولى للصباح استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة في ظل انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وسجلت درجة الحرارة بمحافظة الدقهلية العظمى 16 درجة مئوية مع استمرار سقوط الأمطار بنسبة 84%، ونشاط كثيف للرياح .

وتراكمت مياه الأمطار بالشوارع، نظرا للهطول الكثيف وسط إجراءات الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لشفطها .

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، للتعامل مع موجة الطقس وفقا لتقديرات هيئة الأرصاد الجوية، وسقوط أمطار.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية إنه جرى التنبيه بضرورة تمركز سيارات كسح المياه بكافة المراكز والمدن و الأحياء بالتنسيق مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكسح مياه الأمطار وسرعة التعامل مع الموقف.

كانت هيئة الأرصاد أعلنت أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن محافظة الدقهلية سوف تشهد اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية خلال فترات متقطعة، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يؤدي إلى اضطراب حالة الطقس.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية،، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (3:2) درجة مئوية.