نشرة التوك شو.. جرائم جيش الاحتلال وأزمتي الدولار والسكر وتصريحات رئيس الوزراء

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- خبير عسكري يفجر مفاجأة: فيديو الأسيرات الإسرائيليات سببًا في اقتحام مجمع الشفاء

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال يستهدف السيطرة على المؤسسات الحكومية في غزة مثل الأقسام الشرطية لمنع حركة حماس من العودة لحكم القطاع.

وأضاف راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن جيش الاحتلال قرر اقتحام مجمع الشفاء الطبي منذ بث حركة حماس فيديو الأسيرات الإسرائيليات والذي أظهر وجودهن في موقع تتشابه تجهيزاته مع المستشفيات.

وأوضح الخبير العسكري سمير راغب، أنه لا يمكن عمليًا تجهيز غرف بالأنفاق تحوي جدرانها على سيراميك بسبب صعوبة النولون لتك المواد إلى داخل الأنفاق.

وأكد أن حماس أخطأت في نشر فيديو الأسيرات الإسرائيليات بهذا الشكل، وإسرائيل رجحت أن موقع تصوير الفيديو لابد أن يكون خارج الأنفاق وأي محقق للفيديو سوف يتوقع هذا الأمر بسهولة.

- خبير عسكري: الأسبوعان المقبلان سيكونان الأصعب على أهل غزة في الشمال

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال لم يمس قوات حماس حتى الآن ولم يستطع إيقاع أسرى من عناصر المقاومة حتى الآن، ومازالت عناصر حماس متخندقة في الأنفاق.

وأضاف راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه لا يمكن أن تكون الخسائر البشرية في الجانب الإسرائيلي 61 قتيلًا؛ بينما تشير تصريحات أبو عبيدة إلى تدمير وإعطاب 160 آلية إسرائيلية منذ بدء اجتياح غزة.

وتابع الخبير العسكري سمير راغب: "كنا نراهن على صمود من خلال زيادة خسائر خطة تقدم القوات الإسرائيلية في محاور قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن المعارك المقبلة ستكون عنيفة في خان يونس والأسبوعين المقبلين ستكون الأصعب على أهل غزة في الشمال.

- عمرو أديب عن تصريحات رئيس الوزراء: السماء لن تمطر أموالًا والحل في الاستثمار

علق الإعلامي عمرو أديب، على الزيارة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، قائلًا: "تصريحات رئيس الوزراء بمثابة تبريد لنار الدولار وطمأنة للأسواق، ولكن إذا اكتشف الناس بأن التصريحات لم تكن دقيقة فسوف تعود نار الدولار أشد من الوقت الحالي".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، أن رئيس الوزراء أكد في تصريحاته وجود أزمة عملة ولكنه وصفها بالأزمة العابرة وستنتهي قريبًا.

وأوضح أن رئيس الوزراء، يبحث العبور من أزمة الدولار وليس الخروج منها، وأننا نحتاج إلى خطة شاملة مستدامة للخروج من الأزمة وعدم العودة إليها وإلا ستظل مصر في أزمات عابرة.

- رئيس شعبة المواد الغذائية: السكر متوفر في المخازن والتجار بيعطشوا السوق

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر الحر، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ 50 جنيه، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، بالرغم من توافره.

وتابع قائلًا :" السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.. التجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة، مشددًا على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية تكفي الاستهلاك الطبيعي، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.

- الاستثمار الأجنبي وانتهاء أزمة الدولار.. أحمد موسى: رسائل الحكومة مبشرة للمصريين

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، على جولته اليوم في مدينة العبور والعاشر من رمضان، وتفقده للعديد من المشروعات والمصانع، معقبًا: "رغم كل التحديات التي تواجهنا في المنطقة لا ننسى وضعنا الداخلي".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إنه وفقا لتصريحات رئيس الوزراء وعد بإن أزمة الدولار ستنتهي قريبا، وهذه بشرى سارة سيكون لها تأثير إيجابي على كافة المجالات.

وأضاف أن هناك ثقة من المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يمكن أن يضخ أي مستثمر أي أموال إلا أذا كان هناك استقرار وتشجيع من قبل الدولة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الجذب مثل الرخصة الذهبية.

- أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، لافتة إلى أننا نشهد انخفاض في درجات الحرارة بنحو درجتين لـ 3 درجات، وتكون الأجواء باردة ليلًا، خريفية بها تقلبات جوية نهارًا.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية وشمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتبدأ بعد الظهر، وتمتد لمدن القناة وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وتابعت: سوف نشهد بعض التقلبات الجوية نتيجة وجود منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره على تركيا ويمتد لجزيرة قبرص، ويتجه للحدود الشمالية الغربية لمصر خلال الساعات المقبلة.

- متحدث الحكومة الفلسطينية: ما يحدث في غزة محرقة وقودها الأطفال والنساء

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وأوضح محمود الهباش، أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، حيث أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

- الأونروا: آلاف الجثث تحللت تحت الركام.. وعلم الأمم المتحدة لم يعد يشكل حماية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مدرسة الفاخورة التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف اليوم، تصنف مركزًا لإيواء للنازحين.

وأضاف، أن المدرسة تعرضت 3 مرات للقصف على مدار تاريخ الحروب الإسرائيلية على غزة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى إرسال الوكالة إحداثيات المدارس إلى الجانب الإسرائيلي مرتين يوميًا، وأن معظم الضحايا اليوم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضح عدنان، أن المدرسة تقع بمحيط مخيم جباليا الواقع على مساحة أقل من كيلو متر مربع ويسكنه 170 ألف لاجئ فلسطيني، مدينا في الوقت ذاته مشاهد استهداف مراكز إيواء النازحين المتكررة من جانب جيش الاحتلال.