إعلان

BBC

رئيس شعبة المواد الغذائية: السكر متوفر في المخازن والتجار بيعطشوا السوق

10:33 م السبت 18 نوفمبر 2023

أزمة السكر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر الحر، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ 50 جنيه، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، بالرغم من توافره.

وتابع قائلًا :" السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.. التجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة، مشددًا على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية تكفي الاستهلاك الطبيعي، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.

وأشار حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها ، وخاصة أن السعر الحالي "مش طبيعي"، مضيفًا أن الوزارة تعاقدت على 200 ألف طن من السكر وستدخل تلك الكميات خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير المقبل.

أزمة السكر احتكار السكر أسعار السكر حازم المنوفي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

نشرة البرلمان| التصالح في مخالفات البناء.. ومناقشة القرصنة وأزمة السكر