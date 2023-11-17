حددت المناطق الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد سقوط أمطار غزيرة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الأحد والإثنين المقبلين قد يشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأوضح أنه سيحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ويشهد يوم الإثنين أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.