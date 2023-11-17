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BBC

حددت المناطق الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد سقوط أمطار غزيرة

09:12 م الجمعة 17 نوفمبر 2023
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    آثار هطول الأمطار _1
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    الأمطار على طريق عام
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    أمطار
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    الأمطار
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    جانب من سقوط الأمطار _1
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    خلال سقوط الأمطار
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    خلال سقوط الأمطار
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    سقوط الامطار
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    أمطار على الطريق
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    مشهد من سقوط الأمطار
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    لحظة سقوط الامطار_1
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    أثناء سقوط الأمطار
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الأحد والإثنين المقبلين قد يشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.
وأوضح أنه سيحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.
ويشهد يوم الإثنين أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

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الأمطار الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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حددت المناطق الأكثر تأثرًا.. الأرصاد تعلن موعد سقوط أمطار غزيرة