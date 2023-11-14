وزيرة الهجرة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلى أن الوزارة والحكومة تقفان على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتعملان على توفير اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين، وعضو مجلس النواب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج النائب سيد سمير، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الشباب، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، ومساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير الدكتور صابر سليمان، والمستشار القانوني لوزارة الهجرة نمير نجم، ومعاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون الجاليات سلمى صقر .

وقالت الوزيرة - في بيان وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء - إن الوزارة تتابع مع الجاليات المصرية بالخارج آراءهم وأفكارهم للتعرف على التحديات التي تواجههم، ومن ثم يتم التغلب عليها وتذليلها لتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأشادت بالجهد المبذول من الاتحاد في أغلب دول العالم لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات، والتي تتطلب توحيد الصفوف بين المصريين والتكاتف سويا للمرور من هذه المرحلة.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل، حيث تم عقد أول لقاء مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية، وكذلك مع رموز الجالية المصرية في أمريكا وكندا للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج، ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

وتابعت الوزيرة أنه خلال هذه اللقاءات وغيرها تم التعرف على عدد من المعوقات، أهمها بُعد مقار البعثات الدبلوماسية عن أماكن تمركز الجالية المصرية في عدد من الدول مما يجعل الذهاب إلى تلك المقار أمرا شاقا عليهم ويؤثر على قرار مشاركتهم في العملية الانتخابية، منوهة بأن الجاليات اقترحت توفير وسائل مواصلات لنقل المصريين من أماكن تواجدهم إلى مقار اللجان، أو توفير مقار لاستخدامها كلجنة انتخابية قريبة من أماكن تمركز المصريين.

وأكدت الوزيرة أنه يتم العمل أيضًا على تشجيع المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، مستعرضة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي سيتم إطلاقها قريبا بواسطة 10 من المستثمرين المصريين بالخارج الذين حققوا نجاحات كبيرة في الخارج في مجالات استثمارهم ويرغبون في الاستثمار بوطنهم، وسيتم دعوة كافة المصريين بالخارج للمشاركة في هذه الشركة سواء بشراء أسهم أو بالقيام بالمشاركة في مشروع ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها.

من جانبه، ثمن رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين، كافة المميزات والمحفزات التي قامت بتوفيرها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنين، لافتًا إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج سيعمل تحت مظلة الوزارة، حيث إنها الجهة المعنية بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج.

وتابع أن هذا الاجتماع هو بمثابة أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد حيث أنهم تعهدوا بأن يكون الاجتماع الأول لهم بوزارة الهجرة، ومن ثم فإن هذا اللقاء يعد بداية حقيقية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدد من الشباب من مختلف دول العالم، كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى الدول المتواجد بها الاتحاد، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء الاتحاد هو تنظيم عمل الشباب ممن لديهم الحماس والنشاط لخدمة المجتمع في إطار قانوني، ومشددًا على أن الهدف الأسمى هو خدمة الدولة المصرية والمصريين بالخارج.

كما استعرض رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج الدور الذي قام به الاتحاد خلال الاستحقاقات الدستورية الماضية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة بها، وكذلك التيسيير عليهم خلال أيام الاقتراع.

فيما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن وزارة الهجرة تقوم بدور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن استعداده لدعم هذه الجهود على المستوى التشريعي، وأيضًا دعم العمل بين اتحاد شباب المصريين بالخارج والوزارة التي تمثل السلطة التنفيذية.

بدورهم، ثمن أعضاء مجلس الاتحاد، خلال اللقاء، جهود وزارة الهجرة والحرص على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج وتواجد الوزيرة على مجموعات التواصل للجاليات المصرية بمختلف دول العالم، مشيدين بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وأيضًا الشركة الاستثمارية المقرر تأسيسها وفقا لرؤية لجذب استثمارات المصريين بالخارج.

واختتمت وزيرة الهجرة، اللقاء، بالتأكيد على أنه سيتم تفعيل غرفة عمليات الوزارة قبل بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، بأسبوع على الأقل لمتابعة ورصد كافة الاقتراحات والمعوقات التي يواجهها المصريون بالخارج خلال العملية الانتخابية على مدار اليوم، والعمل على تذليلها، مرحبة بالتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.