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الجمعة.. أول مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر

01:53 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

المهندس حازم عمر

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كتب- محمد نصار:

تعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 مؤتمرها الانتخابي الأول، يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023.

يُعقد المؤتمر في تمام الساعة الرابعة مساءً، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

يحضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

المهندس حازم عمر الانتخابات الرئاسية مركز الأزهر للمؤتمرات

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