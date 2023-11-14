محافظ القاهرة يوزع كراسي كهربائية على عدد من ذوي الهمم

كتب- محمد نصار:

وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 9 كراسي كهربائية متحركة على عدد من ذوي الهمم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في الأنشطة والمجالات.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كل احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم في المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوي القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كل القطاعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

كما قام محافظ القاهرة بتوزيع 15 حقيبة عِدة مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية تحوي أدوات بدء مشروع تصنيع جلود (جلود - ألوان - قماش بطانة - مقص ومسطرة - أقلام تحديد - كلْة لصق - لوحة دق تيفلون - مطرقة خشبية - مزينة - سوست - إبر) على عدد من المستفيدات من مشروع تمكين الذي يستهدف تقديم مجموعة من التدريبات المجانية للشباب من سن 18 حتى 35 سنة وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط لتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم على الحرف.

ويسهم البرنامج في دعم السيدات وحصولهن على دورات إلكترونية في التسويق الإلكتروني لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في المعارض لتسويق منتجاتهم.



كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من منتجات المستفيدات بالمشروع تشمل مصنوعات جلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على توفير فرص عمل للشباب كما تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي.

وثمن اللواء خالد عبد العال، دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كل المجالات.

شهد الحفل حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.