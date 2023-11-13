الكيلو بـ27 جنيهًا.. التموين تكشف علاقة شهر رمضان بنقص السكر في الأسواق

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر سلعة أساسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان.

أضاف "عشماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين أن التخزين من بعض الشركات والتجار هو سلوك اعتادوا عليه قبل شهر رمضان، مبينا أنه الدولة لديها مخزن استراتيجي من السكر وهو أمن.

وأردف عشماوي، أن سعر السكر في المنظومة التموينية، 12.60 قرش، ويتم استيراده من الخارج بتكلفة 740 دولارا للطن بالإضافة إلى 70 دولا كلفة الشحن والتأمين ،منوها أن الدولة لديها اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة تصل إلى 90%، مبينا أن الدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق.

وأكد "عشماوي"، أن تكلفة استيراد طن السكر من الخارج تصل إلى 40 ألف جنيه، كاشفا عن أن سعر السكر في مباردة خفض السلع الأساسية 27 جنيها، موضحا أن وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون.

وتابع عشماوي أن وزير التموين وجه بتداول سلعة السكر على منصة البورصة للسلعة، لافتًا إلى أنه تم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على منصة البورصة الخاصة بالسلع، بما يقرب من 80 ألف طن شهريا، مضيفا أن إجمالي الاستهلاك في السوق المحلية يصل إلى 170 ألف طن، كما أن 50% من احتياجات السوق من السكر يتم طرحها في البورصة.

وكشف عن أن بورصة السلع، تقوم بإمداد التجار والسلاسل التجارية بالسكر بسعر يصل إلى 24 ألف جنيه للطن، موضحا أن سلعة السكر متاحة في كل المحافظات ولكن يوجد سعر متفاوت في الأسعار.

وشدد على أنه يوجد أجهزة رقابية تراقب حركة السوق وضبط الأسعار داخلها، مشيرا إلى أن هناك التزاما من التجار وشركات التعبئة التزاما بطرح كيلو السكر بـ 27 جنبها وفقا لسعر الشراء من البورصة وفي كل المحافظات،مؤكدا بأن القضايا التي تم تحريرها للمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين تعد أمن دولة.

وأشار عشماوي، إلى أن مبادرة خفض الأسعار تمتد إلى 6 أشهر، وسيتم توفير سلعة السكر في كل محافظات مصر، ولا يوجد نقص في مخزون السلعة داخل الدولة المصرية، ومع حصاد موسم القصب والبنجر سيتم خفض أسعار السكر.