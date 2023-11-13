نشرة البرلمان| تغليظ العقوبات بقانون الطفل.. و7 توصيات للنهوض بالطيران المدني

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبات في قانون الطفل، كما أعلن عن تشكيل لجنة القيم ووضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بالقطاع.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

النواب يوافق "مبدئيا" على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون الطفل

وافق مجلس النواب برئاسة والمستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة

وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور

تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.وجاء تشكيل اللجنة كالتالي

يحيى كدواني - مستقبل وطن

محمد الخناوي - مستقبل وطن

مدحت الكمار - مستقبل وطن

سمير عبد المقصود - مستقبل وطن

صبورة السيد - مستقبل وطن

زكريا حسان - مستقبل وطن

مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن

حسن المير - مستقل

ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن

طارق الطويل - الشعب الجمهوري

راوية مختار - الإصلاح وتالتنمية

عفاف زهران - مصر الحديثة

سناء السعيد - المصري الديمقراطي

رشا كليب - مستقل

النواب يوافق نهائيًا على تعديل أحكام تنمية المشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :

"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

النواب يوفق على تعزيز الزراعات

وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي)

7 توصيات لقطاع الطيران المدني

وضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بقطاع الطيران المدني

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:

١- تعزيز جهود شركة ميناء القاهرة الجوي لوضع مطار القاهرة في مكانته اللائقة دوليًا، وسرعة الانتهاء من التجديدات والأعمال الانشائية.

٢- سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مختلف المطارات، وإعداد خطة عاجلة وجدول زمني للانتهاء من رفع كفاءة مطار برج العرب، والانتهاء من مشروع مبنى الركاب صديق البيئة بمطار برج العرب.

٣- حل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لرحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية.

٤- منح شركات الطيران الأجنبية حزمة من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية.

٥- الاهتمام ببناء العنصر البشرى وعقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين وتطوير مستواهم، والاستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية مستخدمة فى منظومة الطيران.

٦- مراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب من الطائرة، إلى سيور نقل الحقائب، وحتى وصولها إلى الراكب في سهولة ويسر.

٧- فتح كافة البوابات المخصصة للدخول والخروج لمطار القاهرة، ودراسة استخدام سير للصعود إلى الطائرة بدلا من السلم لتيسير صعود وهبوط الراكبين للطائرات.