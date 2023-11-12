إنطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات بمطار سفنكس

كتب- محمد عبيد:

انطلقت فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات من مطار سفنكس الدولي، وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة وسوف يتم التحليق أيضا من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة، والاحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show، وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI ، وتحت رعاية وزارات الطيران المدني والسياحة والشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر في الفترة من ١٠ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر بمشاركة ١٢ طائرة خفيفة من ١٢ دولة أوروبية.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

ويعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية بمصر فرصة جيدة لإستقطاب جديد من السياحة وفئة جديدة من السائحين، وهم مالكي الطائرات الخاصة وذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية ومدن شاطئية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.