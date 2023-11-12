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BBC

30 صورة ترصد سقوط الأمطار اليوم على القاهرة

01:05 م الأحد 12 نوفمبر 2023
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    الأمطار اليوم على القاهرة (3)
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار وعلاء أحمد:

شهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق الجمهورية.

ورصدت عدسة مصراوي، سقوط الأمطار في منطقة وسط البلد وكوبري 6 أكتوبر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلى 28 والصغرى 20، وشمال الوجه البحري 28 و20

وأعلنت توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

أمطار القاهرة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة العظمى

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