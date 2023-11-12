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BBC

أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأحد

07:00 ص الأحد 12 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلى 28 والصغرى 20، وشمال الوجه البحري 28 و20

وأعلنت توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث يسوده طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه قد يحدث نشاط للرياح المصاحبة للسحب الرعدية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة أمطار رعدية

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