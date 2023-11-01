وزير الدولة للإنتاج الحربي: نولي اهتماما بتوسيع دائرة المنتجات العسكرية والمدنية

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الوزارة تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور Haluk GÖRGÜN رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية “Defence Industry Agency: SSB”، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور السيد صالح موتلو شون سفير تركيا لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، الإمكانات التصنيعية، والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأوضح الوزير أن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري.

وأكد أهمية البدء في المشاركة للتعاون لتصنيع أحد المنتجات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين لتكون نقطة انطلاق لتعاون مستقبلي بين الشركات التركية، والشركات المناظرة لها بالإنتاج الحربي، كما حرص على دعوة الشركات التركية للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 المقرر عقده بمصر خلال شهر ديسمبر 2023.

من جهته، أكد الدكتور/ Haluk GÖRGÜN رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية أن الوكالة تتولى مسؤولية تنظيم أعمال نقل، وتوطين التكنولوجيات الحرجة والإشراف على مؤسسات التصنيع العسكري وإقرار برامج البحث والتطوير وفقًا للمتطلبات العملياتية للجيش التركي، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى تعزيز التصنيع العسكري بالبلاد وزيادة الصادرات الخاصة بمجال الصناعات العسكرية ذات التكنولوجيا المتطورة، منوها بوجود تطور كبير كمي ونوعي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الفترة الماضية والذي أسهم في تقليل اعتمادها على الخارج في تلبية احتياجاتها العسكرية إلى 20% في الفترة الحالية، أن عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية عام 2002 كان (57) شركة فقط وأصبح في الفترة الحالية يبلغ أكثر من (2500) شركة.

وأشاد "GÖRGÜN" بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وعبر عن تطلع الجانب التركي للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظراً لأنها تعد إحدى أهم الكيانات الصناعية في مصر، وتقوم بعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين سيكون له وقع جيد في المنطقة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والجانب التركي.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات، لافتًا إلى أنه إلى جانب عقد هذا اللقاء فقد تم عقد لقاءات موازية ضمت ممثلين عن الإنتاج الحربي والشركات التركية التي قامت بزيارة الوزارة رفقة السيد رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، وذلك بهدف التناقش بشكل أكثر تعمقًا حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن الوفد التركي الذي قام بزيارة "الإنتاج الحربي" ضم ممثلين عن الشركات والتي تمثل كبرى الشركات العاملة بمجال الصناعات الدفاعية بتركيا والمتخصصة في مجالات إنتاج (الصواريخ والذخيرة الذكية والتقليدية، الدبابات والمركبات المدرعة، أجهزة الإشارة والرادارات، تقنيات الطائرات المسيرة وتقنيات المحاكاة، صناعة السفن والغواصات، وغيرها من المجالات الصناعية العسكرية).