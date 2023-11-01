تجهيزات وتقييم للحالة.. كيف تستقبل وزارة الصحة مصابي غزة أمام معبر رفح؟

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر طبي بوزارة الصحة والسكان، إن فريقًا طبيبًا متخصصًا يتواجد أمام معبر رفح من الجانب المصري في الوقت الراهن؛ لإجراء تقييم طبي عاجل للدفعة الأولى من المصابين القادمين من قطاع غزة، قبل توزيعهم على مستشفيات محافظة شمال سيناء اليوم.

يضم الفريق الطبي عددًا من قيادات وزارة الصحة، على رأسهم الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة.

ولفت المصدر إلى أن الفريق الطبي يناقش الحالة الصحية للمصابين قبل نقلهم لاحقًا إلى المستشفيات التي تناسب حالتهم الصحية، على أن تكون الأولوية لمستشفيات شمال سيناء وخاصة مستشفيي العريش والشيخ زويد.

وقال المصدر إن هناك استعدادات مكثفة داخل مستشفي العريش والشيخ زويد لاستقبال المصابين في أقرب وقت بعد اكتمال وصولهم من الجانب المصري.

ولفت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية حالياً داخل سيارات الإسعاف، على أن يتواجد داخل كل سيارة طبيب متخصص لحين وصولهم إلى النقطة الأخيرة وهي المستشفى الذين سيحصلون داخله على العلاج لحين إتمام شفائهم.



وصباح اليوم، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعداداً لاستقبال المرضى من الفلسطينيين من قطاع غزة ، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير مع قيادات وزارة الصحة المعنيين تجهيزات المستشفيات والمنشآت الصحية باختلاف تبعياتها ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، موجهاً برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلاً عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات،

كما راجع منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، موضحاً أنه تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.