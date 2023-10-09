محافظ الجيزة يشدد على جاهزية جميع أجهزة التعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ



كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا عاجًلا صباح اليوم لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات، وإجراء جميع الصيانات اللازمة للمعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

وشدد المحافظ، على ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل حي و مركز ومدينة، أو تابعة للمديريات الخدمية ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة؛ لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

ووجه، الجهاز التنفيذي ومسئولي الحملات الميكانيكية، بمراجعة جميع المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر؛ للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة؛ لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وكلف المحافظ، مسئولي شركة المياه والصرف الصحي والمراكز والمدن والأحياء، بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها، وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة الفترة المقبلة.

وطالب محافظ الجيزة، مسئولي شركة المياه والصرف الصحي بضرورة عمل جميع الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع، والتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الري والأجهزة المعنية في هذا الصدد.

ووجه المحافظ، مديرية الصحة بمراجعة كافة تجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية وأسرة العناية المركزة والإسعاف ومديرية التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بعمل حصر الأماكن الصالحة للاستعانة بها في حالات الطوارئ وقت الازمات، مشدداً على مديرية الرى بمراجعة مخرات السيول والتأكد من كفاءتها علي الوجه الأمثل .

وأكد المحافظ، على أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة، بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها .

وأكد راشدـ، على إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف؛ الوقوف على مدى الاستعداد والتدريب لجميع القطاعات لإدارة الأزمات منذ تلقي البلاغ وحتى الانتهاء منه .