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BBC

سمر طارق أول مطربة تتوج بجائزة سيد حجاب للشعر الغنائي

07:11 م السبت 07 أكتوبر 2023
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    المطربة سمر طارق
  • عرض 4 صورة
    المطربة سمر طارق
  • عرض 4 صورة
    المطربة سمر طارق
  • عرض 4 صورة
    المطربة سمر طارق
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كتب- محمد شاكر:

توجت المطربة سمر طارق بجائزة سيد حجاب للشعر الغنائي لعام 2023، في سابقة جديدة من نوعها للمهرجان الشعري.

وجاء اختيار سمر طارق لتكون أول مطربة تنال جائزة الشعر الغنائي لأفضل أغنية لهذا العام وذلك عن تأليفها وغنائها وتلحينها أغنية "برحيلي".

وحصدت سمر درع التكريم لعام 2023 خلال حفل المهرجان الشعري العريق الذي أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالتزامن مع احتفالية خاصة بالذكرى الـ83 لميلاد شاعر مصر الكبير سيد حجاب.

ويأتي تتويج سمر بالجائزة وسط انتعاشة غنائية تعيشها مؤخرا عقب تصدرها تريندات منصات التواصل الاجتماعي بأغنية "عتمة"، تتر مسلسل "سفاح الجيزة" للنجم أحمد فهمي، الذي تربع على عرش التريند طوال الأسابيع الماضية، عقب نجاحها من قبل بأغنية "لو" التي عرضت في مسلسل "الهرشة السابعة" للنجمة أمينة خليل.

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المطربة سمر طارق جائزة سيد حجاب للشعر الغنائي أغنية برحيلي سمر طارق تحصد درع التكريم مسرح معهد الموسيقى العربية

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