توقعتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع حدوثها اليوم السبت الموافق ٧ أكتوبر، على أنحاء البلاد كافة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد.
كما توقعت الهيئة أن يكون طقس اليوم، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتوقع خبراء الهيئة أن يسود اليوم طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.
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