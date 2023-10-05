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فوز النرويجي جون فوس بجائزة نوبل في الآداب

04:00 م الخميس 05 أكتوبر 2023

النرويجي جون فوس

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب 2023، وذلك بعد ترشحه للفوز بالجائزة منذ عدة سنوات مضت.

ونشأ "فوس" في مزرعة صغيرة بمنطقة "Hardanger" بالنرويج، ودرس الأدب في جامعة بيرجن وعاش كاتبًا متفرغًا بمعظم حياته وعمل صحفيا.

ونُشرت رواية فوس الأولى "أحمر وأسود" عام 1983، وهناك العديد من السمات المميزة لكتابة فوس أبرزها التكرار، والمونولوج الداخلي، والأسلوب الموسيقي المثير للذكريات.

واستمر "فوس" في نشر النثر والشعر وكتب الأطفال خلال الثمانينيات.

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نوبل في الآداب جائزة نوبل جون فوس

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