التغيرات المناخية وتشابه التحديات.. تفاصيل لقاء وزير الري نظيره التونسي بأسبوع القاهرة السادس للمياه

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، عبد المنعم بلعاتي، وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية .

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدَين في المجالات كافة.

وأشار وزير الري إلى تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وتونس؛ خصوصًا تحديات التغيرات المناخية وما ينتج عنها من موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية والتي توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه.

وتوجه سويلم بالدعوة إلى نظيره التونسي لزيارة المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة؛ للتعرف على الإمكانات البحثية المتميزة التي يمتلكها المركز من خلال المعاهد البحثية الـ١٢ التابعة له بتخصصاتها المختلفة، والنظر في استفادة الجانب التونسي من هذه الإمكانات المتميزة في خدمة ملف المياه بتونس.

وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدَين في عام ٢٠١٥ .

وأشار وزير الري إلى قيام مصر بطرح مبادرة AWARe خلال مؤتمر المناخ الماضي، معرباً عن أمله في مشاركة تونس في هذه المبادرة المهمة التي تهدف إلى دعم الدول؛ خصوصًا الدول الإفريقية والنامية في التكيف مع تغير المناخ، داعيًا الجانب التونسي إلى الاستفادة من إمكانات "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية"، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

وأشار الوزير التونسي إلى ما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، مشيرًا إلى توجه بلاده للتوسع في الاعتماد على التحلية لاستخدامات مياه الشرب، ورغبة الجانب التونسي في التوسع في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على غرار ما تقوم به مصر حاليًّا من تنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال .

وتوجه بلعاتي بالدعوة إلى الدكتور سويلم؛ للمشاركة في "منتدى المتوسط" المزمع عقده في تونس في شهر فبراير ٢٠٢٤؛ للتحضير للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمقرر عقده في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أهمية الخروج من منتدى المتوسط برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه .