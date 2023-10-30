"الزراعة" و"إيفاد" يدعمان المرأة المعيلة في مطروح بـ2730 رأس ماعز "مشروعات صغيرة"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور نعيم مصلحي، المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد)، إن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق في توجيه الدعم والخدمات ومشروعات تنموية لسكان صحراء مطروح من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وأضاف مصيلحي أنه في ما يخص مجال تنمية المرأة، استهدف مشروع "برايد" تقديم مشروعات داعمة صغيرة ومدرة للدخل لصالح السيدات البدويات؛ خصوصًا المعيلات منهن، من خلال قيام المشروع بتوفير عدد 2730 رأسًا من الماعز وتوزيعها بالمجان على السيدات المعيلات بالمجتمعات البدوية الصحراوية وقرى واحة سيوة وقرية الجارة كأصغر قرية في مصر التي تبعد عن مدينة مرسى مطروح بنحو 300 كيلو. ويستفيد من هذا البرنامج 546 سيدة معيلة بالمجتمعات المحلية الصحراوية بمحافظة مطروح.

وقال المهندس محمود الأمير، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد)، اليوم الإثنين، إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بضرورة الاهتمام بتعريف ريادة الأعمال والاهتمام بالمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة بمطروح في المناطق الصحراوية.

وأشار المدير التنفيذي للمشروع أن الفترة الحالية تشهد توزيعَ عدد 2730 رأسًا من الماعز، بالإضافة إلى 7.5 طن من الأعلافِ لتحسين مستوى المعيشة للمرأة البدوية المعيلة لعدد إجمالي 546 سيدة، تشمل 140 سيدة بالسلوم وسيدي براني، و60 سيدة بالنجيلة، و70 سيدة بمرسى مطروح، و60 سيدة برأس الحكمة، و70 سيدة بالضبعة، وعدد 50 سيدة بسيوة وقرية الجارة، بالإضافة إلى توزيع 480 رأس ماعز يستفيد منها 96 سيدة من أوائل فصول محو الأمية بمختلف المراكز؛ كجوائز تشجيعية على التعلم ومحو الأمية للسيدات والفتيات البدويات.

ولفت الأمير إلى تنفيذ البرنامج في يوليو 2023 والعمل مستمر تباعًا، حيثُ قامت لجنة مكونة من مركز التنمية المستدامة ومشروع برايد لتسليم المرحلة الأولى التي انطلقت إلى واحة سيوة وقرية الجارة، وتم تقديم رؤوس الماعز للسيدات المستفيدات بمناطق أبو شروف وقرية عبد السلام وجارة أم الصغير بواحة سيوة؛ بحضور المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة، والمهندسة هالة محمد نائب مدير إدارة تنمية المرأة والدكتورة إسراء جمال، بوحدة العلاقات العامة والإعلام بالمركز، ولجان التوزيع مستمرة في باقي المراكز.

وأكدت المهندسةُ فاطمة عبد الحاكم، مدير إدارة تنمية المرأة، أن مشروعات تنمية المرأة الريفية يستفيدُ منها النساءُ والفتياتُ أوائل فصول محو الأمية؛ لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم العيني والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجيةٍ تدرُ دخل يساعدُ في رفع المستوى الاقتصادي للمرأةِ.

وقدمَ المشروعُ دعمًا عينيًّا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ هدفها توفير فرص عمل للمرأة المعيلة في القرى المستهدفة.

وأوضحت مدير إدارة المرأة أن مكون المرأة بمشروعِ برايد يسعى إلى التمكين الاقتصادي للمرأةِ المعيلة وتنمية قدراتها لتوسيع فرص العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في التنمية؛ خصوصًا في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تدرُ دخلاً بشكل مباشر على المرأة المعيلة، خصوصًا في المناطق الصحراوية .

وعبر أهالي واحة سيوة عن فرحتهم بتقديم المساعدات التي تقدمها الدولة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من مشروعات حقيقية مدرة للدخل؛ تساعد على تحسين الحياة المعيشية للسيدات المعيلات وأطفالهنَ وتحقيقُ قدر من الاكتفاءِ الذاتي للأسر الفقيرة من خلالِ برامج مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد).