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BBC

لعدم تراكم المديونيات.. تعرف على خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

03:00 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

كارت شحن عداد الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:
يضطر العديد من المواطنين لتغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، حال انتقالهم من سكن لآخر، لتغيير حق الانتفاع لشخص آخر حتى يخلي مسؤوليته حال مغادرة السكن لضمان ألا تتراكم عليه المديونيات.

ويستعرض "مصراوى" خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء والتي جاءت كالتالي:-
1 - يقدم المشترك صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد.

2- إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لمالك العداد السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد.

3- إرفاق أصل التنازل عن العداد للإطلاع.

4- تقديم أصل عقد الإيجار أو الملكية وصورة للاطلاع.

5- حال عدم حضور مالك العداد بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للإطلاع، حتي يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

6- إرفاق إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل.

سوق مصراوى

عداد الكهرباء حق الانتفاع كهرباء مصر

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