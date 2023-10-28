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مصرع شخص تحت عجلات قطار بالعياط

04:46 م السبت 28 أكتوبر 2023

جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في حادث قطار بمركز العياط جنوب الجيزة مساء السبت.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن قطارا صدم شخصا يدعى "خالد.ع." مقيم قرية المساندة في أثناء عبوره القضبان من مكان غير مخصص للمشاة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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حادث قطار مصرع شخص العياط

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