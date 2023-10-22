وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية بأحكام القانون وحقوق المرأة بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل والقرار 215 لسنة 2021 وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال مكتب عمل الزيتون بالتعاون مع إدارة الرعاية وإدارة رعاية الطفل، بشركة جيزة للغزل والنسيج بمشاركة عدد 20 عامل بالشركة، في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وفق بيان الوزارة الأحد، أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها؛ حتي لا تعرض حياة الأطفال للخطر.

وأشار عزاز، إلى أن الندوة، ناقشت حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الحنسين؛ حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

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