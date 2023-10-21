وزيرة الثقافة تنعي اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية
كتب- محمد شاكر:
نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق "تحيا مصر"، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.
وقالت وزيرة الثقافة: "فقدت مصر اليوم قامة وطنية ورجل مخلص من رجال القوات المسلحة، خدم الوطن بأخلاص في جميع المناصب التي تقلدها."
ودعت الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
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