حداداً على غزة .. المراقبة الجوية تلغي احتفالها السنوي باليوم العالمي للمراقب الجوي

كتب- محمد عبيد:

قرر نادي ضباط المراقبة الجوية، إلغاء احتفالها السنوي باليوم العالمي للمراقب الجوي ، والذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، والذي يتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد العام في الدولة على شهداء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، في بيانه، نظرا للظروف الحالية وما يعانيه أهالينا في قطاع غزة، وتوافقا مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الحداد في الدولة على شهدائنا من أبناء غزة الأشقاء، قرر نادي ضباط المراقبة الجوية إلغاء حفل يوم المراقب الجوي العالمي، والذي كان مقرر الاحتفال به هذا العام، يوم الأحد المقبل، الذي يوافق 22 أكتوبر.

وقدم مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، الاعتذار عن دعوته للاحتفال هذا العام، موجها الشكر إلى جميع ضباط المراقبة الجوية الذين يبذلون وافر الجهد في عملهم داخل المطارات المصرية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف البيان لقد اعتدتم كل عام علي قيام نادي ضباط المراقبة الجوية بالاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، وما يتخلله من تكريم لاساتذتنا من المراقبة الجوية ووصولهم لسن التقاعد وعرفانا منا لمجهوداتهم وشكرا منا على ما قدموه لنا من علم وقدوة حسنة طوال فترة خدمتهم كذلك تكريم اخواتنا المراقبين الجويين الذين فارقونا جسدا، ولا يزالون معنا في ذكرى جميلة خالدة في قلوبنا، ينبع جميعه من إطار توطيد أواصر المحبة والود بين جموع المراقبين الجويين، لكن نظرا لظروف الحالية التي يعيشها أشقائنا في فلسطين، تقرر إلغاء الاحتفال هذا العام".