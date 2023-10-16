تدشين رسمي.. تفاصيل الهيكل التنظيمي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر



كتب- إسلام لطفي:

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي للحملة الانتخابية، وتدشين الحملة بشكل رسمي، بالإضافة إلى الإعلان عن البرنامج الانتخابي.

بدأ المؤتمر الصحفي، بكلمة المهندس حازم عمر رئيس ومؤسس الحزب، والمرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحدث خلالها عن خوضه للانتخابات الرئاسية بشكل عام، ثم كلمة

للواء "محمد صلاء أبو هميلة"، الأمين العام للحزب- منسق عام الحملة الانتخابية، تحدث خلالها عن استراتيجية الحزب في الدفع بمرشح رئاسي والخطوات التي تم تنفيذها في هذا الشأن، ومن ثم كلمة المهندس "أحمد إسلام" عضو هيئة مكتب الحملة المركزية، قام خلالها بعرض هيكل الحملة المركزية، وتنظيمها على مستوى الجمهورية، أعقبها كلمة الدكتور "زاهر الشقنقيري"، المتحدث الرسمي باسم الحملة، أوضح خلالها تفاصيل البرنامج الرئاسي، ثم بعد ذلك تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للسادة الصحفيين.

من جانبه، صرح المهندس حازم عمر، بأنه قد تقدم بأوراق الترشح مستوفيًا جميع الشروط، لاسيما أنه قام بجمع 46 تزكية من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وجمع 68 ألفًا و 71 توكيلًا شعبيًا، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع مراحل الكشف الطبي.

وأوضح قائلاً " ندخل بتجربة جديدة لا تحدث من قبل ، وهي أن يكون البرنامج الذي نشارك به هو برنامج الحزب"، مشيرًا إلى أن البرنامج الانتخابي مليء بالخبرات المتراكمة التي شارك فيها العديد من المتخصصين.

وفيما يخص محاور البرنامج، قال المهندس حازم عمر، إن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي "المحور الاقتصادي- المحور الاجتماعي-المحور السياسي"، لافتًا إلى أن الحزب يدخل هذه التجربة بجدية شديدة.

على الجانب الآخر، قال اللواء "محمد صلاء أبو هميلة"، إن ترشح المهندس حازم عمر لم يكن عشوائيًا، ولكن كان يتم الإعداد له منذ عام 2015.

وأوضح اللواء "أبو هميلة"، أن الحزب بدأ التخطيط لهذه المرحلة بالتوازي، لاسيما أنه تم عقد العديد من الدورات التدريبية لجميع قيادات الحزب من جميع المحافظات لتمكينهم من إدارة الحملات الانتخابية، كما تم تدريب العديد من الشباب من خلال إقامة معسكرات تدريبية لإعداد القادة، بالإضافة إلى إقامة العديد من النشاطات الخدمية والمجتمعية لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، الأمر الذي نتج عنه تكوين قواعد شعبية كبيرة.