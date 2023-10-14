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BBC

لتسليمها لغزة.. الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية

05:44 م السبت 14 أكتوبر 2023
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
  • عرض 7 صورة
    الهلال الأحمر المصرى يستقبل مساعدات منظمة الصحة العالمية
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كتب- محمد سامي:
استقبل الهلال الأحمر المصري، بشمال سيناء طائرة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية لتسليمها إلى قطاع غزة، وذلك مع استمرار تدفق المساعدات الدولية والإقليمية إلى مطار العريش.

وأعلن على صفحتة الرسمية "الفيسبوك"ـ استمرار تقديم المساعدات الأنسانية الى قطاع غزة عن طريق جسر بري لخط امدادت مساعدات عاجلة للهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطينى لتلبية الاحتياجات الاساسية والملحة.

وانطلقت صباح اليوم، القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة، والتى تضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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الهلال الأحمر منظمة الصحة العالمية مساعدات غزة قطاع غزة طوفان الأقصى

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