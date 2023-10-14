الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار بنسبة 60% على هذه المناطق
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كتب- محمد نصار:
كشفت آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والتي تؤدي إلى سقوط أمطار على بعض المناطق.
وقالت الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.
ومن المتوقع تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، كما يُتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50% لـ 60% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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