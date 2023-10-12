"مدبولي" يزور شركة "سايتك" الرائدة في أجهزة وبرامج صناعة السيارات

كتب- محمد نصار:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة "سايتك سولوشينز -SEITech Solutions" الرائدة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

وتفقد رئيس الوزراء، منظومة العمل بالشركة، وأدار حوارات مع المهندسين العاملين بالشركة للتعرف على الأنظمة التي يتم تطويرها فيما يخص صناعة السيارات، والتجارب التي يتم تنفيذها على تلك الأنظمة المتطورة.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من شادي زهران، المدير العام لفرع الشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تقدم خدماتها لقطاع الصناعة والسيارات من خلال 3 مراكز أحدها بالمقر الرئيسي في مدينة شتوتغارت الألمانية، و2 في مصر أحدهما بالقرية الذكية وآخر في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح التعاون مع شركة "Hella" الرائدة في مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات، حيث تم إنشاء مركز لتطوير البرمجيات، يعمل به أفضل الكوادر المصرية.