7 خطوات سهلة.. كيف تعرف رقم المشترك في كارت الكهرباء؟

كتب محمد صلاح:

يتساءل البعض عن كيفية الحصول على رقم المشترك في كارت الكهرباء لتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وكذلك التعرف على متابعة استهلاك العداد، بالإضافة لدفع وسداد الفاتورة عبر الدفع الإلكتروني من خلال الكود.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل الحصول على رقم المشترك في كارت الكهرباء، لمعرفة الفواتير لعداد الكهرباء سواء كودي أو ميكانيكي.

ويستعرض "مصراوي" طريقة معرفة رقم المشترك في كارت الكهرباء والتي تتضمن ما يلى :

1-ادخل إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء من هنا.

2-الضغط على خانة التسجيل.

3-الضغط على زر البداية.

4-ملء البيانات الشخصية "الاسم، والجنسية، ورقم البطاقة الشخصية، والنوع، والتاريخ".

5-الضغط على خانة "مكتمل".

6-الانتظار حتى تصل له رسالة تؤكد التسجيل للحساب الجديد على الهاتف المحمول.

7-تنشيط الحساب الذي أنشأه ويتم من خلاله الحصول على جميع الخطوات السابقة ورقم المشترك في كارت الكهرباء.