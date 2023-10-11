إعلان

BBC

التموين تواصل صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات

06:00 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وزارة التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

تواصل وزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات لشهر أكتوبر من خلال 40 ألف منفذًا تموينياً على مستوى الجمهورية.

وبحسب مصادر بوزارة التموين، لمصراوي، تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات التموين بواقع 50 جنيها لكل مواطن حتى 4 أفراد على البطاقة، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، لما يقرب من 62 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة.

كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وتوفر وزارة التموين أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تترواح من 170 إلى 240 جنيهًا، وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار منخفضة.

سوق مصراوى

وزارة التموين السلع التموينية صرف السلع السلع الغذائية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market