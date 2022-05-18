تصل لـ 5 آلاف جنيه.. أسعار ملابس الإحرام للحج (رجال وسيدات)

كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في السفر إلى أداء فريضة الحج هذا العام، عن أسعار ملابس الإحرام، بالتزامن مع انتهاء قرعة حجاج وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وقرب إجراء قرعة السياحة بعد انتهاء التقديم الأسبوع المقبل.

وكشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، أسعار الملابس بالنسبة للرجال والسيدات، موضحة أن الأسعار زادت بنسبة تخطت الـ20%.

وأكدت سماح لمصراوي، أن ملابس الإحرام متاحة لكل الفئات، وأسعارها في متناول الجميع، رغم ارتفاع أسعار الخام و لكن تفاوت الخامات كان له الأثر على التنوع في الأسعار.

واستعرضت سماح، أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات على النحو التالي:

ملابس الرجال

- أسعار ملابس الإحرام الخاصة بالرجل تبدأ من 80 جنيهًا وحتى 1000 جنيه، حسب المقاس والمكان والخامة (جلد طبيعي وصناعي).

- السليبر أو الشبشب الرجالي، يبدأ من 15 جنيهًا وحتى 1000 جنيه.

- الجلباب الرجالي، تبدأ من 50 جنيهًا حتى 1500 جنيه.

- تشمل ملابس الرجال من (إزار بشكير الإحرام) والذي يتكون من 6 قطع هم "الساتر - الحزام - الجلباب الأبيض - السروال الأبيض - البنطلون - الشبشب الأبيض".

ملابس المرأة

- أسعار ملابس الإحرام الخاصة بالمرأة تبدأ من 100 وحتى 5000 جنيه.

- السليبر أو الشبشب الحريمي يبدأ من 15 جنيهًا وحتى 1000 جنيه.

- أسعار الطرح تبدأ من 15 و20 و30 جنيهًا فأعلى، حسب الخامة.

- تشمل ملابس المرأة (العباية - البنطلون القطن - السروال الأبيض - الجوانتي - البونية - حذاء أبيض).

وأشارت سماح، إلى أن أسعار الملابس تختلف حسب الخامات، فهناك تصنيع منتج أول وثان وثالث ورابع، ويوجد تفاوت في الأسعار من مكان لآخر ومن محل لآخر، بخلاق الشنط والأحذية والتي تختلف أسعارها من خامة لأخرى.

وينظم الحج في مصر 3 جهات تتمثل في وزارات "الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.