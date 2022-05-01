محافظ القاهرة: إيقاف إجازات العاملين بالحدائق خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، الحديقة الدولية بمدينة نصر لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على العاملين بالحدائق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة رواد الحدائق، وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة، وتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق بالتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أي طارىء.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلًا مقسمة إلى ورديات بالتناوب.