بالأسعار الجديدة.. التموين تبدأ صرف مقررات مايو اليوم



كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تبدأ اليوم الأحد في صرف المقررات التموينة، بالأسعار الجديدة، بعد تحريك أسعار عدد من السلع التموينية بداية من شهر مايو المقبل.

وكانت وزارة التموين، حركت أسعار الزيت زنة 800 مللي والمكرونة والجبنة والمسحوق، كما تم حذف سلعة عبوة الزيت زنة 1 لتر.

وينشر "مصراوي" أسعار 25 سلعة تموينية بعد رفع أسعار تلك السلع:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

زيت خليط 800 ملي 23 جنيهًا

أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات

مكرونة 400 جرام 5:5 جنيهات

مكرونة 800 جرام 10:5 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيهًا

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا

شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات

صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام 13 جنيهًا

مسحوق أوتوماتيك 800 جرام 17.50 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرامًا 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرامًا 5.50 جنيه

حليب جاف 125 جرامًا، 17 جنيهًا

خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه

زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا

زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيهًا

كیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 2 جنيه

كیس سايل غسيل أواني 80 جم 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة 1 جنيه

بسكويت يويوز ويفر أنواع 2 جنيه

بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات