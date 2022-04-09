خدمات بطرق مختلفة.. نائب وزير الحج السعودي يكشف استعداد المملكة لموسم الحج

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودية، عن تفاصيل استعداد المملكة لموسم الحج المرتقب لعام 1443 هجرية.

وأشار مشاط، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إلى الرقمنة وتأثيرها على رحلة الحاج؛ مضيفاً أن وزارة الحج السعودية تمكنت من تطويع التقنية المعلوماتية وتوظيفها بكل احترافية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة السعودية سعي المملكة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن وجعلها رحلة ثرية، مشيراً إلى أنها جعلت من التقنية حجر أساس لانطلاق جميع الخدمات.

وشدد مشاط على ضرورة جمع الخدمات الإلكترونية كافة بمنصة موحدة، وابتداء من موسم حج هذا العام، ستقدم الخدمات بطريقة مختلفة.

وكانت المملكة أعلنت عن تطبيق "Saudi Visa Bio" في الجوال؛ تطبيق سعودي 100%، دشن في الكويت قبل شهرَين ثم بنجلاديش، وتونس، ولندن، ويمكن للحاج من خلاله أخذ الخصائص الحيوية من منزله والتي تُرسل إلى مركز المعلومات الوطني مباشرةً للتسهيل على الحجاج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام، 1443 هجرية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

ووضعت المملكة شروطًا لتنظيم الموسم، جاءت على النحو التالي:

- سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عامًا.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات "كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

- يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كورونا".

- اتباع التعليمات الوقائية من جانب الحجاج خلال أداء مناسكهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير التطبيقات الرقمية واستحداث تصاميمها؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن.