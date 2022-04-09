محور 26 يوليو الجديد.. ننشر مسار الطريق الجديد وأماكن ربطه بكوبري مايو والمونوريل والدائري

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كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تنفذ محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة محور 26 يوليو الجديد داخل نطاق المحافظة.

ويبدأ المحور الجديد الموازي للمحور القديم، بداية من أول نفق عرابي مرورا بالبراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد وأعلى نفق أحمد عرابي.

ويستهدف محور 26 يوليو تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري بالمحافظة خصوصا بقطاع الشمال.

وينشر مصراوي المسار المقترح لتنفيذ محور 26 يوليو الجديد والمناطق التي سيمر بها المحور والتي ستشمل أعمال الإزالات اللازمة لتنفيذ الطريق.

9 معلومات عن محور 26 يوليو الجديد

1- الإزالات تشمل "بيوت صغيرة" بحرم محور 26 يوليو لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

2- يتم توسعة المحور القديم ليصبح 4 حارات مرورية إضافة إلى القديم.

3- بدء تنفيذ محور جديد موازيا للمحور القديم، ليكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة.

4- يمر المحور بشارع جمال عبدالناصر في طريق البراجيل، وسيبلغ عرض الشارع بعد أعمال الإزالات 45 مترا حتى تقاطعه مع الدائري. وتعد هذه المنطقة من أكثر المناطق التي سيتم فيها إزالات، بحسب النائبة نشوى الديب، نائبة الدائرة.

5- الطريق الجديد سيربط المحور الموجود من ناحية الطريق الصحراوي، والجديد سيمر على مناطق كرداسة والبراجيل وإمبابة.

6- يبدأ المحور من البراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد، وأعلى نفق أحمد عرابي.

7- بداية المحور الجديد من أول نفق أحمد عرابي بجوار مطار امبابة؟

8- مسار محور 26 يوليو الجديد، سيكون موازيا للمحور القديم ويساهم في فك الضغط على ميدان لبنان بشكل كامل.

9- يتم تطوير المحور من خلال توسعة الطريق من المسافة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور 26 يوليو، ومن هذه النقطة سيبدأ المحور الجديد الذي تتم فيه الإزالات وسيمر على مناطق كرداسة وأوسيم والبراجيل ثم المهندسين عن طريق أحمد عرابي.

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