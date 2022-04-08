مقتل القمص أرسانيوس.. الكنيسة تعلن تفاصيل تجنيز كاهن الإسكندرية

كتب - مينا غالي:

تقام صلوات تجنيز الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن الإسكندرية، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة، في الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل.

ومن المقرر بعد الصلاة أن يتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير الشهيد مار مينا العجائبي في مريوط.

وقالت الكنيسة في بيان لها:"تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر.

ونعت الكنيسة هذا الأب المبارك الذي كرس حياته لله، مضيفة في بيانها: واليوم قدم حياته كلها شهادةً أمينة له. عالمين وواثقين أنه "إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ." (رو ١٤ : ٨).