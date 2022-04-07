مقدمة قانون الأحوال الشخصية: أزهريون شاركوا في المشروع ومستعدة للنقد بشرط

(مصراوي):

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، إلى الأمانة العامة للمجلس، استعدادها للهاجمين والمنتقدين على مشروع هذا القانون، خصوصًا في مادة تعدد الزوجات.

وأكدت نشوى في تصريحات لمصراوي، أنها على استعداد للمواجهة مع هذه الأصوات الظلامية والقائمة على عدم التنوير، مشددة على ضرورة أن تكون المناقشات بالحجة والشريعة الإسلامية السامحة والتي نريد تطبيقها قبل أهل الظلام والشر الذين يتأسلمون ولا يسلمون حقا.

وكشفت أنها قامت بعقد العشرات من جلسات الحوار المجتمعي بحضور لفيف من العلماء والخبراء في كافة المجالات، مؤكدة أن هذا القانون مر بالعديد من المناقشات وكذلك التعديلات التي أوصت بها جلسات الحوار المجتمعي.

وأشارت نشوى، إلى أن مشروع القانون تم كتابته بواسطة خبراء في كافة المجالات بإشراف منها، مؤكدة أن رجال دين من الأزهر الشريف كان على رأس هؤلاء الخبراء وكانوا خير دليل فيما يخص الشريعة الإسلامية.

وأكدت نشوى، أن مشروع القانون ما زال في حالة دراسة مستمرة حتى قبل دخوله اللجان النوعية لمجلس النواب، مؤكدة أن الباب مفتوحًا أمام كافة الأفكار والحوارات حتى أثناء مناقشة مشروع القانون داخل اللجان النوعية للمجلس.

وحول كواليس تقديم مشروع القانون وردود الأفعال خلال عرضها له داخل أروقة المجلس، قالت عضو مجلس النواب إنها وجدت ترحيبًا كبيرًا من أعضاء المجلس خلال حديثها أو عرضها لمشروع القانون، كاشفة أن النواب من الرجال كان أكثر تشجيعًا لها ودعم لها من النائبات خلال التوقيع على مذكرة مشروع القانون لتقديمها بحسب لائحة المجلس للأمانة العامة.

وكشفت أن هناك أيضًا من عارضها في مشروع القانون ولكن المعارضة كانت من باب الخوف بسبب حساسية مشروع القانون وربما رفض الرجال أو النساء لفكرة مشروع القانون، مؤكدة أنها كانت وما زالت حريصة على تحقيق العدالة في محيط الأسرة المصرية بعيدًا عن التحيز لطرف على حساب طرف.

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