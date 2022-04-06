التجديد لكيروش يصل البرلمان.. برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير الرياضة

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعلن فيه رفضه القاطع التجديد لـ "كيروش" المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم.

وقال العمدة، في بيان، إنه في وسط حالة الحزن والإحباط الشديد الذي يعانيه الشعب المصري جراء هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم وخروجه من التصفيات المؤهلة لكأس العالم يخرج علينا وزير الشباب والرياضة للمطالبة بالتجديد للمدرب الأجنبي للمنتخب، متسائلاً: ما الإنجازات لهذا المدرب حتى يتحمل الشعب المصري فوق ما يتحمله من غلاء الأسعار وفي الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وللأسف الشديد نجد وزير الشباب والرياضة يطالب بأن يتم تجديد التعاقد مع مدرب أجنبي وندفع له بالدولار.

وقال النائب عصام العمدة: نرفض بشدة التجديد لهذا المدرب وخاصة وهو لم تكن بصمات وانجازات تجعلنا نتمسك به وعانى الشعب معه من التوتر للإصرار على عناصر معينة لا ترقى لتمثيل المنتخب والدفع بلاعبين في غير مركزهم وسوء اختيار التشكيل المناسب للمباريات.

وطالب من الوزير أن يرى الجمهور مخرجات مدارس الموهوبين بالوزارة والتي لم تفرز أي عنصر نفتخر به ولا محترفين في أكبر الأندية الأوروبية لتوسيع دائرة الاختيار أمام أي مدرب.

ووجه النائب عصام العمدة حديثه للدكتور أشرف صبحي قائلاً: هل شاهدت يا معالي الوزير الأداء أمام منتخب السنغال الذي اختار مدرب محلي وأعطى له الفرصة لمدة 8 سنوات متواصلة حتى وصلوا لهذا المستوى من التجانس والأداء البدني الرهيب واحتراف اللاعبين في أكبر الأندية الأوروبية والعالمية؟.​