بعد قليل.. سماء مصر والوطن العربي تشهد اصطفاف 3 كواكب

كتب يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر و الوطن العربي اصطفاف الزهرة وزحل والمريخ، فجر اليوم الأحد 3 أبريل، بالأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق الشمس في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الزهرة سيكون إلى اليسار، يليه زحل ثم المريخ وستكون هذه الكواكب الثلاثة أمام كوكبة الجدي، وسيلاحظ أن المسافة الظاهرية بين زحل و المريخ تقلصت بشكل كبير على قبة السماء وأن الفجوة بين الزهرة من جهة والمريخ زحل من جهة أخرى قد اتسعت.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الزهرة سيبدو للراصد بالعين المجردة كنقطة مضيئة ساطعة "نجمة الصباح" في حين أن المريخ وزحل خافتين.

وأوضحت أن المقصود باصطفاف الكواكب أن تصبح في صف واحد في نفس المنطقة من السماء، كما يُرى من الأرض، وفي أغلب الأحيان يشكل كوكبان أو ثلاثة كواكب خطًا في السماء.

وتابعت: أن اصطفاف الكواكب في الفضاء لا يكون أبدًا في خط مستقيم واحد تمامًا، نظرًا لأن كواكب النظام الشمسي لا تدور جميعها في نفس المستوى حول الشمس، إضافة لذلك فإن هذه الظاهرة تعتمد كثيرا على منظورنا، فعندما تصطف الكواكب على جانب واحد من الشمس فإنها لا تكون بالضرورة في نفس المنطقة من السماء للراصدين من الأرض، والعكس صحيح، عندما تكون الكواكب في نفس الجزء من السماء من منظورنا على الأرض فليس من الضروري اصطفاف من منظور الشمس.