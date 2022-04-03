وزير الري الأسبق: هذه حلول مواجهة سد "الوكسة" الإثيوبي



كتب- أسامة علي:

وصف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق أزمة سد النهضة الأثيوبي بـ"سد الوكسة الإثيوبي".

قال وزير الري الأسبق، في منشور له عبر موقع "فيسبوك" إنه بالرغم من إعلان الموقف الرسمي المصري من هذا السد "سد النهضة" على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، لكن الأزمة تتطلب تحركًا إيجابيًا أكبر من المسئولين على المستويات الفنية والسياسية والقانونية، ومع مختلف القوى الدولية ومع إثيوبيا نفسها، وبرتم أسرع ومطالب أوضح ونقد أقوى للسياسة الإثيوبية.

وقال علام عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن مرور الوقت لصالح إثيوبيا، كما أن سياسة أديس أبابا هي فرض الأمر الواقع ويجب مجابهتها بتصرفات وتحركات دولية تحول دون ذلك.

وأكد وزير الري الأسبق، أنه لابد من تحركات أكبر وأعمق، على مستوى الصين وأوروبا وأفريقيا تحول دون تطبيق سياسة الأمر الواقع التي تحاول أديس أبابا فرضها: "وعلينا الضغط على الأخرين بقدر المستطاع لتغيير ولو جزأ من سياساتهم المنحازة".