Masrawy logo white

إعلان

وزير الري الأسبق: هذه حلول مواجهة سد "الوكسة" الإثيوبي

01:30 ص الأحد 03 أبريل 2022
وزير الري الأسبق: هذه حلول مواجهة سد "الوكسة" الإثيوبي

نصر الدين علام وزير الري الأسبق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- أسامة علي:

وصف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق أزمة سد النهضة الأثيوبي بـ"سد الوكسة الإثيوبي".

قال وزير الري الأسبق، في منشور له عبر موقع "فيسبوك" إنه بالرغم من إعلان الموقف الرسمي المصري من هذا السد "سد النهضة" على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، لكن الأزمة تتطلب تحركًا إيجابيًا أكبر من المسئولين على المستويات الفنية والسياسية والقانونية، ومع مختلف القوى الدولية ومع إثيوبيا نفسها، وبرتم أسرع ومطالب أوضح ونقد أقوى للسياسة الإثيوبية.

وقال علام عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إن مرور الوقت لصالح إثيوبيا، كما أن سياسة أديس أبابا هي فرض الأمر الواقع ويجب مجابهتها بتصرفات وتحركات دولية تحول دون ذلك.

وأكد وزير الري الأسبق، أنه لابد من تحركات أكبر وأعمق، على مستوى الصين وأوروبا وأفريقيا تحول دون تطبيق سياسة الأمر الواقع التي تحاول أديس أبابا فرضها: "وعلينا الضغط على الأخرين بقدر المستطاع لتغيير ولو جزأ من سياساتهم المنحازة".

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
نصر الدين علام وزارة الري سد النهضة اثيوبيا مياه النيل

الخبر التالى:

عمرة رمضان.. نصائح وتحذير من الحج السعودية للمعتمرين المصريين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
-موعد أذان فجر الأحد ثاني ليالي رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا