وزيرة الهجرة تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية

كتب- محمد نصار:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شيرين حسن عباس حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدویة والعضو المنتدب، لبحث التعاون المشترك في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء، بالتأكيد أن "مصر تستطيع بالصناعة" النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وعدد من الشركات الأجنبية.

وقالت الوزيرة إن المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتناول عدة محاور سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة، مجموعة من محاور الصناعة، واستعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من الملفات كما تم تخصيص جلسة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شيرين حلمي بجهود وزيرة الهجرة في إطار التواصل مع المصريين بالخارج وخصوصا الخبراء والعلماء والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها طوال مدة عملهم بالخارج وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري في مصر، لافتا إلى أن ملف صناعة الأدوية مهم جدا خلال الفترة الحالية، معربا عن تطلعه للاستماع إلى خبرائنا في الخارج بشأن تطوير هذه الصناعة وإحداث طفرة كبيرة بها.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على رعاية مجموعة شركات فاركو للأدوية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يقام في نهاية شهر مايو المقبل.

وشركة فاركو للأدوية هي الشركة المؤسسة لمجموعة شركات فاركو والتي أنشأها الدكتور حسن عباس حلمي حيث بدأت الإنتاج عام 1987، وتتكون من 9 شركات تعمل في المجال الدوائي حيث تقوم بعمليات إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع وتصدير أكثر من 600 مستحضر ومجموعة دوائية تغطي معظم المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلانية على اختلاف أنواعها بالإضافة إلى إنتاج مجموعة كبيرة من المستحضرات الخاصة بالشركات العالمية ويعمل بها أكثر من 7000 موظف.

تتكون المجموعة من عدة شركات وهي شركة فاركو للأدوية (الشركة الأم) شركة العامرية للصناعات الدوائية والشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية وشركة سيف فارما وشركة تكنو فارما إيجيبت وشركة فاركو بي العالمية وشركة فاركو بي العالمية لصناعة الكيماويات وفاركو ايمبكس رومانيا وشركة أبوقير تريدنج وفي 2020 انضم للمجموعة مصنع بيوجنيركس للمستحضرات الحيوية، وهي شركة دولية تتمثل أنشطتھا الرئيسية في تطوير وإنتاج وتسويق منتجات الأدوية الحيوية والأمصال.

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