كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، الخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.

وقال النائب وحيد قرقر، إن الاتفاقية، تأتى في إطار دعم مطلب هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الاسطول البحري للهيئة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمشاورات الثنائية بين ممثلي الحكومة اليابانية والمصرية لدعم مطلب هيئة قناة السويس وتم الموافقة على اتاحة منحة لانشاء سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس.

وأكد النائب وحيد قرقر أن السفينة تمثل إضافة نوعية للأسطول البحري المصري، خاصة في ما يتعلق بدعم أعمال الغوص في الأعماق الكبيرة، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان للغواصين، ويسهم في تسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ والتدخل البحري في الحالات الطارئة.

من جانبه، استعرض المهندس أحمد جاد البربري، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، الجوانب الفنية للمشروع، موضحا أن وحدات دعم الغوص تُعد من التجهيزات المتخصصة لدعم الغواصين خلال العمليات التقليدية وعمليات الإنقاذ البحري.

وأشار البربري، إلى أن المشروع استغرق نحو 3 سنوات من المناقشات الفنية للوصول إلى مواصفات تُعد الأحدث عالميا في هذا المجال، موضحا أن السفينة قادرة على تنفيذ عدد كبير من العمليات المعقدة، في ظل احتياج الغواصين إلى النزول لأعماق مختلفة ثم الخضوع لعمليات الاستشفاء.

وأوضح أحمد البربري، أن السفينة مجهزة بثلاث وسائل لإنزال الغواصين، بالإضافة إلى وسيلة تكنولوجية شبيهة بـ"الدرون" قادرة على الوصول إلى أعماق لا يستطيع الغواصون بلوغها، فضلا عن أنظمة متقدمة تسمح بإنزال الغواصين حتى الحدود المسموح بها طبيا وفنيا.

وأضاف "البربري" أن الوحدة تعتمد على أنظمة مسح "Scan" متطورة لتحديد مواقع الحطام أو الأجسام المعدنية تحت المياه بدقة عالية، إلى جانب نظام التمركز الديناميكي (Dynamic Positioning) الذي يضمن ثبات السفينة في موقعها، مع القدرة على العودة تلقائيًا إلى نفس النقطة حال حدوث أي انحراف.

وأكد "البربري" أن السفينة مزودة بوحدتي استشفاء للغواصين، فضلا عن نظام وقود مزدوج، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية واستمرارية عملها في مختلف الظروف.