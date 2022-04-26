رئيس "دينية الشيوخ": حفل "إفطار الأسرة المصرية" يرسخ التعايش السلمي

القاهرة - مصراوي:

قال النائب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية وغيرها.

وأضاف النائب عامر، في بيان اليوم، أن الاحتفال يؤكد على مجموعة من الأمور، من أهمها الحث على صلة الأرحام بالوسائل والأعمال المختلفة، وترسيخ عَمَليٌّ لقيم التراحم، والتوادِّ، والتعاطف، والتآلف، والمواطنة، والتعاون، والتكامل، وحثٌّ عَمَليٌّ لكل راعٍ أو مسئولٍ على غرس قيم الودّ، والتراحم، والتآلف، والمواطنة، والعيش المشترك السلمي الآمن، وعدم التنمر، وغيرها من القيم والمثل العليا بين كل المنتسبين إلى مصلحته أو مؤسسته، سيّما وأن الشعب المصري بطبيعته شعب يحمل قيمًا ومُثُلًا عليا، ويمتازُ برصيدٍ حضاريٍّ ضارب في أعماق التاريخ الإنساني، فالشعب الذي يتمتع بحضارةٍ من الطبيعيِّ أن تكون القيمُ والمثل العليا ركيزةً أساسية في تكوينه.

وأشار إلى أن الاحتفال يؤكد الحث على العمل وإتقانه من خلال برامج عملٍ يومية تُعدُّ بناءً على حاجات العمل ومتطلباته، وقياس مؤشرات الأداء، والحفاظ على هُوِيَّةِ الأديانِ وقداستِها واحترامِ خصوصيتها.

ولفت إلى أن الاحتفال يؤكد على أن مصرَ تُعدُّ نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني، وإنّ المسلمين والمسيحيين أبناءُ وطن ونسيج واحد، ولن تفلح أبدًا قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، وإنّ تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد في المناسبات الدينية يقوي روح المودة والتآلف والترابط والتماسك فيما بيننا، وهذه الأخوة الوطنية ستظل دائمًا الرباط المتين الذي يشتد به الوطن ويقوى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات.

وشدد رئيس دينية الشيوخ على أن الاحتفال يؤكد على ترسيخ التعايش المشترك السلمي الآمن، الذي يعني أهمية الحفاظ على حقيقة الشرائع السماوية وثوابتها واحترامها، خاصة في ظلّ الأُطروحاتِ التي تقدم القيم بديلاً عن الدين، والحقيقة هي أَنَّ القيمَ مهما بلغ نُبْلُها فإنها ليست بديلاً عن الدين، ومع أنَّ النبيَّ الكريم محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء ليُتمّم مكارم الأخلاق، فإنَّ هذه الأخلاق والقيم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإكمالها وإتمامها كانت تستندُ في أساسها وبنائها الرئيس إلى شرائع، ولم تكن أبدًا -ولن تكون- بمعزِلٍ عنها.

ونوه رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن الواقعُ المعيشُ يموج الآنَ بكثيرٍ من التحديّاتِ والمتغيراتِ المتسارعةِ إقليميًّا وعالميًّا، إلاّ أن هذه الأمواجُ المتلاحقةُ لم تكن أبدًا حجرَ عثرةٍ أمامَ "ربِّ الأسرةِ المصريةِ" الرئيس عبد الفتّاح السيسي في مشاركاتِهِ الفعّالةِ لأُسرتِهِ المصريةِ في مختلِفِ المناسباتِ والأعيادِ الدينيةِ.

وأضاف عامر، أن مشاركة الرئيس السيسي الأخوةَ المسيحيّن، في الاحتفالَ بعيد القيامةِ المجيد، عبر تهنئته لقداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والتي قال فيها إن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية، لهو دعوةٌ إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط، وتعزيز روح التضامن والتآلف، والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على أرض هذا البلد العظيم على مرِّ التاريخ".